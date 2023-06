टनल लूटकांड के बाद एक्शन में आई दिल्ली पुलिस, एक रात में 1587 लोग एहतियातन हिरासत में लिए गए

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रगति मैदान टनल में बीते शनिवार को हुए लूट का सीसीटीवी फुटेज जब से सामने आया है, दिल्ली पुलिस राजनीतिक पार्टियों समेत आम लोगों के भी निशाने पर है। इस मामले में हुई किरकिरी के बाद दिल्ली पुलिस सोमवार रात एक्शन में आ गई।

पुलिस सूत्रों के अनुसार बीती रात दिल्ली पुलिस ने मध्य जिले में पेट्रोलिंग कर टनल लूट से जुड़े आरोपियों की धर-पकड़ की। इस दौरान पुलिस ने संदेह के आधार पर कुल 1587 लोगों को एहतियातन हिरासत में ले लिया।

बताया जा रहा है कि पुलिस ने अधिकतर ऐसे इलाकों में पेट्रोलिंग की जहां अपराध की ज्यादा घटनाएं होती हैं। यहां से पुलिस ने शांति भंग की आशंका में 1587 लोगों को हिरासत में लिया।

पुलिस ने इन्हें सीआरपीसी की धारा 107/151 के तहत गिरफ्तार किया गया था जिसमें वकील के जरिए ही जमानत मिल जाती है। इनमें अधिकत लोगों को पुलिस ने रिहा भी कर दिया है।

हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि यह पेट्रोलिंग क्यों की गई और इतने लोगों को हिरासत में क्यों लिया गया। पुलिस सूत्रों का यही कहना है कि टनल लूट मामले में यह कार्रवाई की गई है।

#UPDATE | Around 1,587 people were taken into preventive custody by the police from the Central district area last night. They have been detained under section 107/151 of CrPC: Delhi Police https://t.co/GLhXwXN2Jv— ANI (@ANI) June 27, 2023