दिल्ली के आरके पुरम मार्केट में बिल्डिंग का हिस्सा गिरा, अभी किसी के हताहत होने की सूचना नहीं

नई दिल्ली, एएनआई। दिल्ली के आरके पुरम मार्केट में एक बिल्डिंग का हिस्सा ढह गया। हालांकि इससे किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सूचना मिलते ही दमकल की एक टीम और पुलिस भी भी पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि यह हिस्सा पहले से जर्जर था और बारिश के चलते ढह गया।

#WATCH | Delhi: A portion of a building collapsed in the RK Puram market area.

