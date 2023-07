Opposition Parties Alliance देश में 26 विपक्षी दलों द्वारा बनाए गए नए गठबंधन INDIA (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस ) पर दिल्ली के बाराखंबा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। साथ ही कहा गया है कि निजी फायदे के लिए इंडिया का नाम नहीं रखा जा सकता है। शिकायतकर्ता डॉ. अवनीश मिश्रा ने इन पक्षों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया है।

विपक्षी दलों के नए गठबंधन का 'INDIA' नाम रखने पर दिल्ली के बाराखंबा थाने में शिकायत दर्ज

HighLights बेंगलुरू में हुई विपक्षी दलों की बैठक में रखा गया था INDIA नाम। INDIA का मतलब- इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस। 'इंडिया' देश में 26 विपक्षी दलों का है गठबंधन।

नई दिल्ली, एएनआई। देश में 26 विपक्षी दलों द्वारा बनाए गए नए गठबंधन INDIA (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) पर दिल्ली के बाराखंबा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता डॉ. अवनीश मिश्रा ने इन पक्षों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया है। शिकायत में कहा है कि इंडिया नाम रखने से भावनाएं आहत हुई हैं। शिकायत कर्ता ने 26 विपक्षी दलों के खिलाफ भारत के नाम के अनुचित उपयोग और चुनावों में अनुचित प्रभाव और छवि के लिए उक्त नाम के उपयोग के लिए शिकायत दर्ज कराई है। बेंगलुरु में 26 विपक्षी दलों के बीच बैठक हुई। इस बैठक में विपक्षी दलों के गठबंधन को इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस 'INDIA' नाम दिया गया है। दरअसल, साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के बीच दूसरी बार बैठक हुई थी। इससे पहले बिहार के पटना में हुई थी। UPA का नया वर्जन है 'INDIA' इंडिया नाम से बना विपक्षी दलों का ये गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए का एक नया वर्जन है। हालांकि, इस गठबंधन में सीट बंटवारे और मोर्चे के लिए पीएम के चेहरे समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसके लिए जल्द ही 11 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन किया जा सकता है। कैसे मिला 'INDIA' नाम? 26 विपक्षी दलों वाले 'INDIA' की बड़ी परीक्षा अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा के NDA से होगी। आज बेंगलुरु में हुई विपक्षी दलों की बैठक में गठबंधन के नाम का प्रस्ताव राहुल गांधी ने प्रस्तावित किया था। इस नाम को 26 दलों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। हालांकि, कुछ सूत्रों ने कहा कि इस नाम का सुझाव टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने दिया था।

