DU शताब्दी समारोह में शामिल होने Delhi Metro से निकले PM मोदी, यात्रियों से भी मिले; देखें तस्वीरें और वीडियो

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक बार फिर दिल्ली मेट्रो की सवारी की। यह यात्रा उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होने के लिए की। यहां प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए हैं।

इस दौरान पीएम मोदी ने टोकन लिया और पूरे नियम कानून के साथ मेट्रो की यात्रा की। उन्होंने ट्रेन के अंदर यात्रियों से भी बातचीत की।

Prime Minister Narendra Modi interacts with people in Delhi Metro on his way to attend the centenary celebrations of Delhi University. pic.twitter.com/TB3omtwN76 June 30, 2023

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi travels by metro to attend centenary celebrations of Delhi University. pic.twitter.com/HOZ6Kb1fjM June 30, 2023

