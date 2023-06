PM Modi In Metro: मेट्रो में छात्रों से क्या बात कर रहे थे पीएम मोदी, VIDEO आया सामने।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने मेट्रो में पहुंचे थे, जहां उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय के इतिहास को लेकर चर्चा की।

अब पीएम मोदी की मेट्रो यात्रा का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें प्रधानमंत्री छात्रों से कई सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। वह वीडियो की शुरुआत में एक छात्रों से उनके मूल शहरों के बारे में पूछते हैं, जिस पर छात्र एक-एक कर जवाब देते हैं। इसके बाद पीएम उनसे देश के अलग-अलग राज्यों में बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में पूछते हैं कि क्या वह उन भाषाओं के कुछ शब्दों को समझते हैं।

विद्यार्थी पीएम से परीक्षा पर चर्चा, विदेशों भारत की बदलती छवि से जुड़े कई सवाल पूछते हैं। इस पीएम कहते हैं कि इस देश के युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है। बस उसको सही दिशा मिलने की देर है फिर हमारे युवा हर मंच पर हमारे देश का नाम रोशन करेंगे।

यहां देखें वीडियो

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi interacted with people in Delhi Metro on his way to attend the centenary celebrations of Delhi University, earlier today. pic.twitter.com/sj5sESZSgD— ANI (@ANI) June 30, 2023