PM MODI IN DU: 'ओटीटी पर वो सीरीज अच्छी है, वो वाली रील देखी या...' , जब PM मोदी की बातों पर हॉल में लगे ठहाके

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। पीएम मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में बोलते हुए छात्रों को डीयू के इतिहास पर चर्चा की। इसी बीच उन्होंने छात्रों अपने दोस्त के साथ कॉलेज जाने-आने के दौरान होने वाली बातचीत का भी जिक्र किया, जिसको सुनकर सभी लोग हंसने लगे।

उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि आज जब दिल्ली विश्वविद्यालय के 100 साल का समारोह हो रहा तो इस सेलिब्रेशन के माहौल में मुझे भी आने का मौका मिला है और साथियों का कैंपस में आने का मजा तभी होता है।

जब आप अपने दोस्तों के साथ आते हैं... दो दोस्त गप्पे मारते हुए चलते हैं... दुनिया जहान का बातें करें... कौन-सी फिल्म देखी, ओटीटी पर वो सीरीज अच्छी है, वो वाली रील देखी या नहीं देखी। बातों का अथाह समंदर होता है। इसलिए मैं आज यहां मेट्रो में अपने युवा दोस्तों से बातचीत करते हुए पहुंचा हूं।

#Watch | Today as @UnivofDelhi completes 100 years, I feel very honored to be a part of this celebration, says Prime Minister @narendramodi at the centenary celebrations of Delhi University pic.twitter.com/61bWtMKSHC