हद ही हो गई! दिल्ली मेट्रो में लोग अब फर्श पर लेटकर कर रहे सफर, वायरल हो रही PHOTOS

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो का तरह-तरह के वीडियो, रील और फोटो वायरल होता रहता है। कभी कभी युवक युवतियों के डांस, कभी मारपीट तो कभी अश्लील हरकत का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है।

पुलिस की कार्रवाई और दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) की सख्ती के बावजूद ऐसी घटनाएं रुक नहीं रही हैं। इसी क्रम में अब मेट्रो ट्रेन के फर्श पर लेट कर सफर करते एक यात्री का फोटो तेजी से सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है, जिसमें यात्री मेट्रो के फर्श पर लेटा हुआ दिख रहा है।

So what is happening these days in the Delhi metro?"Dear @OfficialDMRC @DelhiPolice please take action against passengers sitting on the metro floor to ensure safety and compliance with rules pic.twitter.com/yztidVI42H