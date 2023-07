Air India: फ्लाइट में यात्री ने स्टाफ के साथ की मारपीट, सिडनी से दिल्ली आ रहा था विमान; ये है पूरा मामला

फ्लाइट में दुर्व्यवहार का एक और मामला सामने आया है। दिल्ली से सिडनी आ रहे एयर इंडिया के विमानAI301 में एक यात्री ने एयर इंडिया के स्टाफ के साथ मारपीट और गाली-गलौज की। यात्री को सीट में खराबी के कारण बिजनेस क्लास से इकोनॉमी क्लास में भेज दिया था जिस कारण वह आग बबूला हो गया। इस मामले को लेकर एयर इंडिया ने DGCA को भी सूचित कर दिया है।

जुलाई को सिडनी से दिल्ली उड़ान भरने वाले विमान AI301 में एक यात्री ने दुर्व्यवहार किया।

HighLights सिडनी से दिल्ली आते वक्त उड़ते विमान में घटी घटना यात्री को अधिकारियों ने दी थी लिखति चेतावनी

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। फ्लाइट में दुर्व्यवहार का एक और मामला सामने आया है। दिल्ली से सिडनी आ रहे एयर इंडिया के विमान AI301 में एक यात्री ने एयर इंडिया के स्टाफ के साथ मारपीट और गाली-गलौज की। यात्री को सीट में खराबी के कारण बिजनेस क्लास से इकोनॉमी क्लास में भेज दिया था, जिस कारण वह आग बबूला हो गया। इस मामले को लेकर एयर इंडिया ने DGCA को भी सूचित कर दिया है। मारा थप्पड़, मरोड़ा हाथ नौ जुलाई को सिडनी से दिल्ली आ रही एआई-301 फ्लाइट में एअर इंडिया के अधिकारी को बिजनेस क्लास में 30-सी सीट आवंटित की गई थी। हालांकि, उन्होंने सीट को स्थानांतरित करने को कहा। इसके बाद उन्हें 25 एबीसी सीट पुन: आवंटित की गई। एअर इंडिया के अधिकारी ने सहयात्री को अपनी आवाज कम करने को कहा। इस पर उसने उन्हें थप्पड़ मार दिया और हाथ मरोड़कर गालीगलौज की। पांच युवा केबिन क्रू भी उपद्रवी यात्री को रोक नहीं सके। अनियंत्रित यात्री आपातकालीन उपकरणों के साथ खेलता रहा और गैलरी में खुलेआम घूमता रहा। दी थी मौखिक और लिखित चेतावनियां एअर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि गत नौ जुलाई को सिडनी से दिल्ली आ रही फ्लाइट एआई-301 में उड़ान के दौरान एक यात्री ने मौखिक और लिखित चेतावनियों के बावजूद अस्वीकार्य तरीके से व्यवहार किया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) घटना की विधिवत जानकारी दी गई थी। हम इसे कानून की पूरी सीमा तक आगे बढ़ाएंगे

