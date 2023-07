Delhi Suicide News पूर्वी दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के बाहर बुधवार रात को अर्धसैनिक बल के एक जवान ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मृतक की पहचान दिनेश के रूप में हुई है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खुदकुशी का कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया है।

Delhi Suicide: अर्धसैनिक बल के जवान ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। पूर्वी दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के बाहर बुधवार रात को अर्धसैनिक बल के एक जवान ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मृतक की पहचान दिनेश के रूप में हुई है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खुदकुशी का कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया है। जवान के मोबाइल को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुट गई है।

