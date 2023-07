अपोलो अस्पताल के इंटरनल मेडिसिन के विशेषज्ञ डॉ. सुरनजीत चटर्जी ने कहा कि सामान्य वायरल बुखार के मरीज तो देखे ही जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हेपेटाइटिस ए के मरीज अधिक देखे जा रहे हैं। इस बीमारी से पीड़ित मरीज को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन मौजूदा समय में इस बीमारी से पीड़ित चार मरीजों को भर्ती करना पड़ा है।

दिल्ली में बारिश के बाद वायरल बुखार का प्रकोप बढ़ा, हेपेटाइटिस ए के भी मिल रहे हैं मामले

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश के बाद वायरल बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है। इस वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। बच्चे भी वायरल बुखार की चपेट में आ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इन दिनों सामान्य वायरल बुखार के अलावा हेपेटाइटिस ए (पीलिया) के मरीज भी देखे जा रहे हैं। इसलिए डॉक्टरों ने सतर्क रहने की सलाह दी है। अपोलो अस्पताल के इंटरनल मेडिसिन के विशेषज्ञ डॉ. सुरनजीत चटर्जी ने कहा कि सामान्य वायरल बुखार के मरीज तो देखे ही जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हेपेटाइटिस ए के मरीज अधिक देखे जा रहे हैं। इस बीमारी से पीड़ित मरीज को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मौजूदा समय में इस बीमारी से पीड़ित चार मरीजों को भर्ती करना पड़ा है। यह बीमारी दूषित खानपान से होती है। लोग सड़क किनारे वेंडर से पानी लेकर पीते हैं। वेंडर के पानी संक्रमण होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। डेंगू व चिकनगुनिया का बढ़ा खतरा एम्स की वरिष्ठ रेजिडेंट डॉ. मनाली अग्रवाल ने कहा कि इन दिनों डेंगू व चिकनगुनिया होने का भी खतरा रहता है। इसके कुछ मामले आ भी रहे हैं। इससे बचाव के लिए घर के आसपास पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। काला रंग मच्छरों को आकर्षित करता है।

Edited By: Abhishek Tiwari