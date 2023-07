Opposition Parties Meeting: बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी पार्टियों की मीटिंग में AAP शामिल होगी या नहीं?

कांग्रेस की ओर से बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक में आम आदमी पार्टी भी आमंत्रित है। 18 जुलाई को बेंगलुरु में बैठक होगी और उससे एक दिन पहले डिनर रखा गया है जिसमें केजरीवाल आमंत्रित है। अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों को इकट्ठा करने के मकसद से यह बैठक की जा रही है।

बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी पार्टियों की मीटिंग में शामिग होगी या नहीं AAP?

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। कांग्रेस की ओर से बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक में आम आदमी पार्टी भी आमंत्रित है। 18 जुलाई को बेंगलुरु में बैठक होगी और उससे एक दिन पहले डिनर रखा गया है, जिसमें केजरीवाल आमंत्रित है। अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों को इकट्ठा करने के मकसद से यह बैठक की जा रही है। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार ने 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक बुलाई थी, जिसमें 15 पार्टियों ने हिस्सा लिया था। पटना में हुई बैठक में आप की तरफ से सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और राघव चड्ढा शामिल हुए थे. इस दौरान केजरीवाल ने दिल्ली में अधिकारियों के तबादला और नियुक्ति से जुड़े मामले में केंद्र के अध्यादेश का मुद्दा उठाया था। आप 18 जुलाई की बैठक में शामिल होगी या नहीं, यह अभी तय नहीं है। आप के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि कि आगामी बैठक में शामिल होने के लिए हमारे पास निमंत्रण आया है। पिछली बार जब पटना में बैठक हुई थी, तब कांग्रेस ने कहा था कि संसद का सत्र शुरू होने से 15 दिन पहले सार्वजनिक तौर पर घोषणा कर देगी कि वो इस अध्यादेश के खिलाफ है और संसद में अध्यादेश के खिलाफ वोट डालेंगे। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं।

Edited By: Geetarjun