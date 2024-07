दिल्ली के लाजपत नगर में बदमाशों के दो गुटों के बीच फायरिंग, जांच में जुटी दिल्ली पुलिस

एएनआई, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली से एक बार फिर दो गुटों में फायरिंग की खबर आई है। दक्षिणी दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में बदमाशों के दो गुटों में फायरिंग हो गई। घटना में एक शख्स के घायल होने की बात कही जा रही है। दिल्ली पुलिस इस संबंध में जांच में जुटी हुई है।

An incident of firing was reported in the Lajpat Nagar area of ​​Delhi. Members of a rival gang opened fire on a criminal. Further investigation is underway. More details awaited: Delhi Police— ANI (@ANI) July 13, 2024