Delhi Yamuna Floods: दिल्ली में यमुना एक बार फिर उफान पर, पुराने लोहा पुल से फिलहाल नहीं गुजरेंगी ट्रेनें

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। Delhi Yamuna Floods : हिमाचल प्रदेश में मूसलधार वर्षा और हथनी कुंड बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना एक बार फिर उफान पर है।

इस वजह से आठ दिन बाद रविवार सुबह एक बार फिर यमुना का जलस्तर खतरे के निशान (205.33 मीटर) से ऊपर चला गया। यमुना का जलस्तर बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। शनिवार रात एक बजे से रविवार शाम सात बजे के बीच यमुना के जलस्तर में सवा मीटर से अधिक की बढ़ोतरी हुई है।

इस वजह से शाम सात बजे पुराना रेलवे ब्रिज के पास यमुना का जलस्तर बढ़कर 206.37 मीटर पहुंच गया। वहीं, आज सोमवार सात बजे पुराने यमुना पुल (लोहा पुल) पर यमुना नदी का जलस्तर 206.56 मीटर दर्ज किया गया। इस वजह से फिलहाल पुराने लोहा पुल से ट्रेनों की आवाजाही नहीं होगी। यमुना में जलस्तर बढ़ने के कारण लोहा पुल बंद होने से 69 ट्रेनों की आवाजाही बाधित हुई है जबकि 17 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं।

#WATCH | Delhi: The water level of Yamuna River was recorded at 206.56 m (7:00 am) at the Old Yamuna Bridge (Loha Pul)

(Drone Visuals) pic.twitter.com/9FtKvQ8v16— ANI (@ANI) July 24, 2023