Delhi Floods: यमुना के जलस्तर ने नर्सरी संचालकों की तोड़ी कमर, उभरने में लगेगा समय

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। यमुना के बढ़े जलस्तर ने खादर में नर्सरी चलाने वाले संचालकों की कमर तोड़ दी है। बड़ी संख्या में पौधे यमुना के पानी में बह गए हैं। जो पौधे बचे हैं, वह उन्हें सड़कों के किनारे बेचकर आर्थिक नुकसान से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। चार नर्सरी संचालकों को करीब 15 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। डीएनडी, मयूर विहार फेज-एक यमुना खादर, यमुना बैंक खादर व गांधी नगर पुराना लोहा पुल के पास खादर में नर्सरी चलती हैं। यमुना के बहाव में काफी पौधे बह गए हैं। संचालक जिन पौधों को किसी तरह से बचा सके, उन्हीं को बेचने में लगे हुए हैं। डीएनडी के पास नर्सरी चलाने वाले अजय कुमार ने कहा कि पानी का स्तर भले ही घट जाए, लेकिन खादर में गाद रहेगी। ऐसे में कोई भी नर्सरी संचालक नए पौधे नहीं मंगवा रहा है। नर्सरी में करीब पांच हजार पौधे थे, यमुना का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि करीब पांच सौ पौधों को ही बचाया जा सका। इसके अलावा गमले और भी खाद भी बह गई। पानी इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसमें पौधे ढूंढने संभव नहीं थे। करीब तीन लाख रुपये का नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश, बंगाल, पुणे, केरल से पौधे लाकर नर्सरी में बेचे जाते हैं। नर्सरी में 30 रुपये लेकर एक हजार रुपये तक का पौधा था। घर का गुजर बसर पौधों से ही होता है। - वेद प्रकाश, नर्सरी संचालक डीएनडी यमुना खादर मयूर विहार फेज-एक स्थित यमुना खादर में पिछले 15 वर्षों से नर्सरी चला रहा हूं। यमुना का जलस्तर बरसात में हर बार बढ़ता है। यकीन नहीं था कि इस बार जलस्तर रिकार्ड तोड़ देगा। जलस्तर अधिक होने से नर्सरी के पौधे बह गए। पौधों की संख्या अधिक थी और बचाने वाले कम थे। कुछ ही पौधों को बचा सके। करीब सात सात लाख रुपये का नुकसान हुआ है। - अमित मजूमदार, नर्सरी संचालक

