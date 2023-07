राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर कैलाश मांझू चढ़ा दिल्ली पुलिस के हत्थे, लॉरेंस बिश्नोई से हैं 36 के आंकड़े

स्पेशल सेल के काउंटर इंटेलीजेंस ने राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर कैलाश मांझू को गिरफ्तार कर लिया है। उसे दक्षिण दिल्ली इलाके से गिरफ्तार किया गया। कैलाश जोधपुर के एक गांव का सरपंच रह चुका है। उसके पिता और पत्नी भी सरपंच रह चुके हैं। स्पेशल सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि कैलाश कुछ समय पहले अपने किसी शूटर से मिलने दिल्ली आया था।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। स्पेशल सेल के काउंटर इंटेलीजेंस ने राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर कैलाश मांझू को गिरफ्तार कर लिया है। उसे दक्षिण दिल्ली इलाके से गिरफ्तार किया गया। कैलाश, जोधपुर के एक गांव का सरपंच रह चुका है। उसके पिता और पत्नी भी सरपंच रह चुके हैं। उसके पास से प्वाइंट 32 बोर की एक पिस्टल व आठ कारतूस बरामद किए गए हैं। स्पेशल सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि कैलाश कुछ समय पहले अपने किसी शूटर से मिलने दिल्ली आया था। राजस्थान पुलिस से सूचना मिलते ही उसे हथियार के साथ दबोच लिया गया। वह कुख्यात गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई का कट्टर दुश्मन माना जाता है। स्पेशल सेल का कहना है कि कैलाश 2008 में अपराध की दुनिया में कदम रखा। उसका राजस्थान के कुछ इलाकों में काफी दबदबा है इसलिए वह और उसके परिवार के कई सदस्य सरपंच का चुनाव जीत चुके हैं। 50 से अधिक संगीन आपराधिक मामले हैं दर्ज कैलाश पर राजस्थान के कई थानों में 50 से अधिक संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उस पर एनएसए की तरह राजस्थान पुलिस ने राज पाशा लगाया हुआ है जिससे वह राजस्थान छोड़कर पड़ोसी राज्याें में छिपता फिर रहा है। सेल का कहना है कि कई वर्ष पूर्व राजस्थान की जेल में कैलाश की लारेंस से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद दोनों ने गठजोड़ कर साथ-साथ रंगदारी रैकेट शुरू किया था। उसी दौरान लारेंस ने जब मांझू के ही गांव के कुछ प्रभावशाली और अमीर लोगों को धमकी देकर उनसे रंगदारी वसूलना चाहा तब यह बात कैलाश को नागवार गुजरी और दोनों अलग होकर एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। उसके बाद लारेेंस ने पंजाब के गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने हाथ मिला लिया। दोनों ने अपने गुर्गों के जरिए कैलाश व उसके भाई गैंगस्टर राकेश मांझू पर जानलेवा हमला करया। उनपर अलग-अलग जगहों पर फायरिंग कराई। आनंदपाल गिरोह से कनेक्शन कैलाश मांझू राजस्थान के कुख्यात डॉन आनंदपाल के गिरोह से भी जुड़ा हुआ है। आनंदपाल का राजस्थान के कुछ जिलों में लारेंस की तरह ही आतंक है। आनंदपाल के कई शूटरों को स्पेशल के डीसीपी मनीषी चंद्रा की टीम पहले गिरफ्तार कर चुकी है।

