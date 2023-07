राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने दिल्ली के हेरोइन तस्कर की दो संपत्तियों को कुर्क किया है। यह कार्रवाई अफगानिस्तान से अटारी बॉर्डर के जरिए पंजाब के अमृतसर में तस्करी कर लाई गई 102 किलो हेरोइन की जब्त मामले में की गई है। संपत्ति दिल्ली के ओखला विहार में जब्त की गई है। आरोपी तस्कर रजी हैदर जैदी(41) है जो जामिया नगर के ओखला विहार में रहता है।

दिल्ली के हेरोइन तस्कर की दो संपत्तियां कुर्क, NIA ने पंजाब में 102 किलो हेरोइन जब्त मामले में की कार्रवाई

HighLights मुलेठी की खेप में छिपाकर अटारी बॉर्डर लाई गई थी हेरोइन की खेप। आरोपी रजी ने हेरोइन की तस्करी बनाई थी अकूत संपत्ति।

नई दिल्ली, एएनआई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने दिल्ली के हेरोइन तस्कर की दो संपत्तियों को कुर्क किया है। यह कार्रवाई अफगानिस्तान से अटारी बॉर्डर के जरिए पंजाब के अमृतसर में तस्करी कर लाई गई 102 किलो हेरोइन की जब्त मामले में की गई है। संपत्ति दिल्ली के ओखला विहार में जब्त की गई है। आरोपी तस्कर रजी हैदर जैदी(41) है, जो जामिया नगर के ओखला विहार में रहता है। ओखला विहार में उसने पत्नी के नाम पर दो मंजिला घर 24,50,000 रुपये में खरीदा था। एनआईए ने मंगलवार को यूपी के मुजफ्फरनगर में 121.35 वर्ग मीटर का एक आवासीय भूखंड भी कुर्क किया था, जिसे रजी ने अपने नाम पर 4,00,000 रुपये में खरीदा था। मुलेठी की खेप में छिपाकर लाई गई थी हेरोइन एनआईए के अनुसार, दोनों संपत्तियां रजी ने हेरोइन की तस्करी कर कमाए रुपयों से हासिल की थीं। पिछले साल 24-26 अप्रैल को भारतीय सीमा शुल्क विभाग द्वारा कुल 102.784 किलोग्राम हेरोइन की नशीली दवाओं की खेप जब्त की गई थी। नशीले पदार्थ को की जड़ों (मुलेठी) की एक खेप में छिपा हुआ पाया गया था, जिसे 22 अप्रैल को इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अटारी से जब्त किया था। एनआईए की जांच से पता चला कि आरोपी रजी मुलेठी की इस खेप का रिसीवर था, जिसमें हेरोइन छिपाई गई थी। अफगानिस्तान के हेरोइन तस्कर ने भेजी थी खेप एनआईए की जांच में पता चला कि दुबई स्थित फरार सह-आरोपी शाहिद अहमद के निर्देश पर अफगानिस्तान से मुलेठी की जड़ों की खेप में लगभग 103 किलोग्राम हेरोइन भेजी गई थी। इसे अफगानिस्तान के मजार-ए-शरीफ निवासी हेरोइन तस्कर नजीर अहमद कानी द्वारा भेजी गई थी। इसे आरोपी रजी को वितरित किया जाना था, जिसने उक्त खेप के अग्रिम भुगतान के रूप में एक अन्य आरोपी को 11 लाख रुपये नकद दिए थे।

