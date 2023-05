New Parliament Inauguration: पहलवानों के मार्च से पहले दिल्ली बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा, लगाए गए बैरिकेड्स

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए संसद भवन पहुंच गए हैं। उद्घाटन कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने खाप किसानों के पहलवानों के मार्च में शामिल होने की सूचना को देखते हुए दिल्ली की सीमाओं बैरिकेड्स लगाकर चोकसी बढ़ा दी है। साथ ही दिल्ली में अंदर आने वाले वाहन को भी चेक किया जा रहा है।

सूत्रों के मुताबिक पहलवानों के समर्थन में हरियाणा, उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों से करीब ढाई से तीन हजार महिलाएं खाप पंचायत करने दिल्ली आ सकती हैं। पहलवान पिछले कई दिनों ने विभिन्न इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म के जरिये महिलाओं को खाप पंचायत में भाग लेने के लिए भावनात्मक अपील कर रहे हैं। इसे देखते हुए शनिवार देर रात सभी सीमाओं पर मजबूत बैरिकेडिंग कर दी गई। सीमाओं से लोगों की सामान्य आवाजाही होती रही, लेकिन जांच के दौरान जहां पुलिस को किसी वाहन में महिलाओं के जंतर-मंतर की ओर जाने का पता चला, तो उस वाहन को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया गया।

#WATCH | Security tightened near Singhu border area; Khap panchayat leaders, farmers to join protesting wrestlers' march to new parliament house in Delhi today. pic.twitter.com/X3lvACK99n— ANI (@ANI) May 28, 2023