पहलवान बोले- हम पीछे नहीं हटने वाले, संसद भवन की नई बिल्डिंग के उद्घाटन के दिन करेंगे महिला पंचायत

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई (रविवार) को नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। वहीं, पहलवानों ने इसी दिन संसद भवन के पास महिला खाप पंचायत आयोजन करने का फैसला किया है। पहलवान यौन शोषण मामले में भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

VIDEO | "The 'Mahila Samman Mahapanchayat' will happen tomorrow (Sunday) at all costs. The police have locked down the entire Delhi but we urge everyone to peacefully gather for the 'Mahila Samman Mahapanchayat'," says protesting wrestler Vinesh Phogat. pic.twitter.com/YEXaBsMCED