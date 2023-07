Railway Station Death: 14 दिन बाद भी नहीं आई SIT की रिपोर्ट, दिल्ली में करंट लगने से हुई थी साक्षी की मौत

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन परिसर में गत 25 जून को करंट लगने से हुई शिक्षिका साक्षी की मौत मामले में रेलवे द्वारा गठित एसआईटी की रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। वहीं साक्षी की मौत मामले में पुलिस को फोरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की रिपोर्ट मिल गई है। रिपोर्ट के अनुसार तार में फाल्ट था जिससे पानी में करंट फैल था।

14 दिन बाद भी नहीं आई SIT की रिपोर्ट, दिल्ली में करंट लगने से हुई थी साक्षी की मौत

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन परिसर में गत 25 जून को करंट लगने से हुई शिक्षिका साक्षी की मौत मामले में रेलवे द्वारा गठित एसआईटी की रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। वहीं, साक्षी की मौत मामले में पुलिस को फोरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की रिपोर्ट मिल गई है। रिपोर्ट के अनुसार तार में फाल्ट था, जिससे पानी में करंट फैल था। मामले में पुलिस को साक्षी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली है, लेकिन विसरा जांच के लिए भेजा गया है। उक्त हादसे की जांच के लिए रेलवे ने हादसे वाले दिन ही एक एसआईटी गठित की थी। बताया गया था कि एसआईटी एक सप्ताह के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट देगा। जो दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन हादसा हुए दो सप्ताह हो गया है अभी तक उक्त रिपोर्ट की कोई जानकारी नहीं है। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि एसआईटी की रिपोर्ट मंगलवार (11 जुलाई) को आने की संभावना है। वहीं, मामले की जांच से जुड़े पुलिस अधिकारी ने बताया कि एफएसएल ने रिपोर्ट में माना है कि स्टेशन परिसर में टैक्सी स्टैंड में लगे हाइमास्ट लाइट के खंभे में लगी तार में फाल्ट था। उसकी वजह से करंट पानी में फैला, इसकी चपेट में साक्षी आ गईं। फिलहाल पुलिस रिपोर्ट के आधार पर लापरवाही के जिम्मेदारों की तलाश कर रही है। इससे पहले तीन जुलाई को रेलवे की इलेक्ट्रिकल विभाग की ओर से एक रिपोर्ट पुलिस की दी गई थी, उक्त रिपोर्ट में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लगे बिजली के उपकरणों के देखरेख और रखरखाव की जिम्मेदारी किन-किन अधिकारियों थी और उनके पदों के नाम दिए गए थे। रिपोर्ट के अनुसार, 10 अधिकारियों की सूची पुलिस की दी गई थी। इसमें से दो अधिकारियों से रेलवे पुलिस पूछताछ कर चुकी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले में अभी तक रेलवे के दो इंजीनियरों वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर भारत भूषण और वरिष्ठ इंजीनियर गोपाल कुमार से पूछताछ की गई है।

Edited By: Geetarjun