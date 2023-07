Delhi Murder: घर में घुसकर महिला की हत्या, मोहल्ले के शख्स ने ही उतारा मौत के घाट; घटना के बाद से आरोपी फरार

राजधानी दिल्ली के उत्तरी जिले के सराय रोहिल्ला इलाके में बुधवार देर शाम को घर में घुसकर महिला की हत्या का मामला सामने आया है। मृतका की शिनाख्त 55 वर्षीय पूनम के तौर पर की गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रखवा दिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि वारदात को अंजाम देने की वाले की पहचान कर ली गई है।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। उत्तरी जिले के सराय रोहिल्ला इलाके में बुधवार देर शाम को घर में घुसकर महिला की हत्या का मामला सामने आया है। मृतका की शिनाख्त 55 वर्षीय पूनम के तौर पर की गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रखवा दिया है। आरोपी का नंबर बंद पुलिस अधिकारी ने बताया कि वारदात को अंजाम देने की वाले की पहचान कर ली गई है। आरोपित अंकित इलाके का ही रहने वाला है। फिलहाल वह फरार है। उसका नंबर बंद जा रहा है। वारदात के दौरान महिला घर में अकेली थी। फिलहाल मामले में सभी पहलुओं को ध्यान में रख कर मामले की जांच की जा रही है।

