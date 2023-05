काठमांडू से एयरलिफ्ट कर दिल्ली AIIMS लाए गए पर्वतारोही अनुराग, माउंट अन्नपूर्णा पर दरार में गिरकर हुए थे घायल

नई दिल्ली, एएनआई। नेपाल की माउंट अन्नपूर्णा पर एक गहरी दरार में गिरने के बाद घायल हुए पर्वतारोही अनुराग मालू को दिल्ली लाया गया है। उन्हें काठमांडू (नेपाल) से भारत एयर एंबुलेंस के जरिए एयरलिफ्ट किया। अनुराग को अप्रैल के महीने में दरार में गिरने के बाद बचा लिया गया था, जिसके बाद उनका काठमांडू में इलाज चल रहा था।

Mountaineer Anurag Maloo who was rescued after he fell into a deep crevasse on Mount Annapurna in Nepal last month, airlifted to India from Kathmandu

