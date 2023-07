मेट्रो नेटवर्क के विकास के लिए दिल्ली में हटाए गए 44 हजार से अधिक पेड़, रिपोर्ट में हुआ खुलासा

मेट्रो नेटवर्क के विकास के लिए डीएमआरसी (दिल्ली मेट्रो रेल निगम) ने 24 वर्षों में 44186 हजार पेड़ हटाए। इसमें से बहुत कम पेड़ प्रत्यारोपित किए। इस रिपोर्ट के मुताबिक हटाए गए पेड़ों में से करीब 18 प्रतिशत पेड़ ही दूसरी जगह प्रत्यारोपित किए गए। दिल्ली में वर्ष 1998 में पहले फेज के मेट्रो कारिडोर का निर्माण शुरू हुआ था।

मेट्रो नेटवर्क के विकास के लिए दिल्ली में हटाए गए 44 हजार से अधिक पेड़

