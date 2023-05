जमानत के लिए सत्येंद्र जैन ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, दिल्ली HC के आदेश को दी चुनौती

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद अब उन्होंने अपनी जमानत के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख किया है।

Former Delhi minister Satyendar Jain moves Supreme Court seeking bail in money laundering case against him. He has challenged Delhi High Court order dismissing his bail plea in the money laundering case against him.

