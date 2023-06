Delhi: रात को पार्टी में पी शराब, सुबह अचानक अचेत होकर गिरी; दिल्ली में मिजोरम की युवती संदिग्ध हालत में मौत

मूल रूप से मिजोरम की रहने वाली युवती की दिल्ली के डाबड़ी थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवती लालसंग महावीर एन्क्लेव इलाके में अपनी सहेली के साथ रहती थी। यहां वे एक स्पा सेंटर में काम करती थी। लालसंग की सहेली ने पुलिस को बताया कि लालसंग ने सोमवार रात को एक पार्टी में शराब पी थी।

दिल्ली में मिजोरम की युवती संदिग्ध हालत में मौत

पश्चिमी दिल्ली, जागरण संवाददाता। मूल रूप से मिजोरम की रहने वाली युवती की डाबड़ी थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक का नाम लालसंग जुआली है। सुबह के समय किसी काम से जाने के लिए वह सोकर उठी तो अचानक अचेत हो गई। उनके साथ रहने वाली सहेली उन्हें लेकर नजदीकी अस्पताल पहुंची, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस को इंदिरा गांधी अस्पताल से सूचना मिली। खबर मिलते ही पुलिस की टीम अस्पताल पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। सहेली से पूछताछ कर रही पुलिस क्राइम टीम के अलावा एफएसएल की टीम ने लालसंग के फ्लैट से साक्ष्य जुटाए हैं। द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। फिलहाल लालसंग की सहेली और उनके स्वजन से पूछताछ कर मामले की छानबीन की जा रही है। तथ्यों के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। रात को पार्टी में पी शराब लालसंग महावीर एन्क्लेव इलाके में अपनी सहेली के साथ रहती थी। यहां वे एक स्पा सेंटर में काम करती थी। लालसंग की सहेली ने पुलिस को बताया कि लालसंग ने सोमवार रात को एक पार्टी में शराब पी थी। बाद में वह देर रात घर पहुंचकर सो गई थी। उसने सुबह उठकर बताया कि उन्हें कहीं काम से जाना है। अचानक वह अचेत होकर जमीन पर गिर गई। अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया।

