Delhi Crime News दिल्ली के भजनपुरा इलाके में बदमाशों ने दिल्ली पुलिस के जवान को निशाना बनाया है। बाइक सवार बदमाशों ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच के एएसआइ से मोबाइल झपट लिया। वारदात के वक्त पीड़ित फोन पर बात कर रहे थे। पीड़ित सलेक चंद की शिकायत पर प्राथमिकी पंजीकृत कर मामले की जांच कर रही है। (फाइल फोटो)

Delhi Crime: भजनपुरा में बदमाशों ने दिल्ली पुलिस के जवान को बनाया निशाना, झपटा मोबाइल

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में बदमाशों ने दिल्ली पुलिस के जवान को निशाना बनाया है। जानकारी के मुताबिक, मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच के एएसआइ से मोबाइल झपट लिया। वारदात के वक्त पीड़ित फोन पर बात कर रहे थे। CCTV कैमरे खंगाल रही पुलिस पुलिस पीड़ित सलेक चंद की शिकायत पर प्राथमिकी पंजीकृत कर मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल कर बदमाशों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।

Edited By: Abhishek Tiwari