दिल्ली के बिंदापुर में आभूषण कारोबारी पर गोली चला बदमाशों ने की लूटपाट, इलाके में दहशत का माहौल

शनिवार देर शाम करीब नौ बजे ओम प्रकाश गुप्ता आर्य समाज रोड स्थित अपनी दुकान के बाहर खड़े थे। दुकान के कर्मचारी दुकान का गेट बंद कर रहे थे। ओमप्रकाश के पास एक बैग था। इसमें करीब एक लाख रुपये व कुछ आभूषण थे। इसके पहले कि ओमप्रकाश वहां से निकलते वहां घात लगाकर पहले से खड़े बदमाशों ने उनके हाथ से बैग छीनने का प्रयास किया।

दिल्ली के बिंदापुर में आभूषण काराेबारी पर गोली चला बदमाशों ने की लूटपाट

पश्चिमी दिल्ली, जागरण संवाददाता। बिंदापुर थाना क्षेत्र में शनिवार रात बदमाशों ने आभूषण कारोबारी से लूटपाट की वारदात अंजाम दिया और चलते बने। वारदात के दौरान जब कारोबारी ने बदमाशों का विरोध किया तो उनपर गोलियां भी चलाईं। गनीमत यह रही कि गोलियां कारोबारी को छूती हुई निकल गई। अभी तक पुलिस आरोपितों की पहचान नहीं कर सकी है। पुलिस की जांच जारी है। शनिवार देर शाम करीब नौ बजे ओम प्रकाश गुप्ता आर्य समाज रोड स्थित अपनी दुकान के बाहर खड़े थे। दुकान के कर्मचारी दुकान का गेट बंद कर रहे थे। ओमप्रकाश के पास एक बैग था। इसमें करीब एक लाख रुपये व कुछ आभूषण थे। इसके पहले कि ओमप्रकाश वहां से निकलते, वहां घात लगाकर पहले से खड़े बदमाशों ने उनके हाथ से बैग छीनने का प्रयास किया। हाथ को छूती हुई निकल गई गोलियां ओमप्रकाश ने जैसे ही शोर मचाया बदमाशों ने उनपर गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलियां उनके हाथ को छूती हुई निकल गई। जैसे ही ओमप्रकाश का संतुलन गड़बड़ाया, बदमाशों ने उनके हाथ से बैग छीना और चलते बने। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगालने शुरू किए। पता चला कि आरोपित बदमाश मोटरसाइकिल से आए थे। फुटेज के आधार पर आरोपितों के पहचान की कोशिश की जा रही है। कारोबारियों में दहशत आर्य समाज रोड पश्चिमी दिल्ली के बड़े बाजाराें में से एक है। यहां आभूषण व कपड़े की कई दुकानें हैं। यहां खरीदारी के लिए केवल इलाके से ही नहीं बल्कि दूरदाज के हिस्सों से भी लोग आते हैं। शनिवार की घटना के बाद इस व्यस्त बाजार के कारोबारियों में भय व्याप्त है। पिछले वर्ष रात के समय ही यहां एक कपड़े की दुकान चलाने वाले कारोबारी की लूटपाट के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कारोबारियों का कहना है कि इलाके में पुलिस को अपनी उपस्थिति बढ़ानी चाहिए। गश्त पर जोर देना चाहिए। यदि पुलिस अपने कार्य के प्रति मुस्तैद रहे तो बदमाशों के हौसले इस कदर नहीं बढ़ेंगे कि वे कारोबारियों को निशाना बनाएं।

