दिल्ली के दरियापुर गांव में धू-धूकर जली मर्सिडीज सी200 कार, दमकल की दो गाड़ियों ने आग पर पाया काबू

दिल्ली के दरियापुर गांव में सोमवार रात मर्सिडीज सी-200 सीजीआइ कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार धू-धू कर जलने लगी। गनीमत रही कि आग लगने से पहले चालक शिव कुमार कार को सड़क किनारे रोककर बाहर आ गए थे। दमकल विभाग की दो गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

