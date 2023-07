Manipur Violence: दिल्ली महिला कांग्रेस का जंतर-मंतर पर प्रदर्शन, मांगा पीएम मोदी और मणिपुर सीएम का इस्तीफा

Manipur Violence मणिपुर में महिलाओं को नग्न घुमाने तथा सामूहिक दुष्कर्म की घटना 4 मई की है लेकिन इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। इसे लेकर देश-विदेश के लोग स्तब्ध हैं। पीएम मोदी ने खुद इस कांड पर पीड़ा व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वतः संज्ञान लिया है जिस पर अगले शुक्रवार को सुनवाई होगी।

महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने जंतर-मंतर पर किया प्रदर्शन।

