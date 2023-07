Manipur Violence: मणिपुर की शर्मनाक घटना पर स्वाति मालीवाल ने लिखा PM मोदी-CM बिरेन को खत, रखी ये तीन मांगें

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। देश के पूर्वोत्तर में स्थित मणिपुर राज्य में बीते ढाई महीने से ज्यादा समय से जातीय हिंसा का दौर जारी है। इस बीच में वहां से एक ऐसा वीडियो आया है जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। इस वीडियो में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर रास्ते में घुमाते देखा जा सकता है।

इस भयावह और शर्मनाक वीडियो के सामने आने के बाद से पूरे देश में आक्रोश है। इस पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कड़ा विरोध जताते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मणिपुर सीएम बिरेन सिंह को खत लिखा है और कई कड़े कदम उठाने की अपील की है।

#WATCH | DCW chief Swati Maliwal says, "I am unable to sleep after watching the video which has come from Manipur. The incident happened 2.5 months ago but no arrest has been made so far. I am ashamed that no one has been arrested. Central govt is silent, PM has not made a single… pic.twitter.com/1WGEAkHLqx

Writing letter today to PM & Manipur CM seeking-

1. Urgent steps to curb violence in Manipur

2. Strongest action against men in the video who perpetrated attack on the girls

3. Manipur CM to allow my visit to meet the survivors, their families and other girls and women. Want to…— Swati Maliwal (@SwatiJaiHind) July 20, 2023