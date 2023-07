Manipur Violence: PM मोदी ने कभी की थी जो मांग, AAP ने दोहराई; राघव चड्ढा बोले- मणिपुर में लगे राष्ट्रपति शासन

Raghav Chadha on Manipur Violence मणिपुर में बीते ढाई महीने से ज्यादा समय से चल रही सामुदायिक हिंसा और 19 जुलाई को दो महिलाओं के नग्न परेड कराए जाने के वीडियो के सामने आने के बाद से पूरे देश में उबाल है। इसी पर आम आदमी पार्टी ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है और पीएम को उनका एक पुराना ट्वीट याद दिलाया है।

राघव चड्ढा ने की मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग।

