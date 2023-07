दिल्ली के हर्ष विहार में युवक के सिर पर तलवार और पंच से हमला, लहूलुहान करने के बाद आरोपित फरार

हर्ष विहार इलाके में पुरानी रंजिश में एक शख्स ने अपने छह साथियों के साथ मिलकर एक युवक पर तलवार व पंच से हमला कर दिया। आरोप है कि बॉबी ने अपने छह साथियों के साथ उसका रास्ता घेर लिया और गाली गलौज करने लगा। हर्ष विहार थाना पुलिस ने गैर इरादतन हत्या की धारा में प्राथमिकी पंजीकृत की है।

दिल्ली के हर्ष विहार में युवक के सिर पर तलवार और पंच से हमला

दिल्ली, जागरण संवाददाता। हर्ष विहार इलाके में पुरानी रंजिश में एक शख्स ने अपने छह साथियों के साथ मिलकर एक युवक पर तलवार व पंच से हमला कर दिया। युवक को लहूलुहान करने के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए। घायल हालत में अनुराग तिवारी को जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गैर इरातन हत्या का केस पीड़ित की शिकायत पर हर्ष विहार थाना पुलिस ने गैर इरादतन हत्या की धारा में प्राथमिकी पंजीकृत की है। आरोपितों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। अनुराग तिवारी सबोली बाग में रहता है। उसकी बाबी ठाकुर नाम के एक युवक के साथ रंजिश चल रही है। छह साथियों के साथ हमला पीड़ित अपने दोस्त राजा के साथ अपने घर जा रहा था। आरोप है कि बॉबी ने अपने छह साथियों के साथ उसका रास्ता घेर लिया और गाली गलौज करने लगा। विरोध करने पर उसके दोस्त को साइड करके उसकी पिटाई कर दी, तलवार व पंच से उसके हाथ, कमर व शरीर के अन्य हिस्सों पर हमला कर दिया। जान से मारने की धमकी देकर आरोपित मौके से फरार हो गए।

Edited By: Shyamji Tiwari