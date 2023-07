जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने स्कूटी सवार युवक के पैर में गोली मारकर एक लाख रुपये लूट लिए। घायल की पहचान सरस्वती विहार निवासी रितेश के रूप में हुई है। रितेश ने बताया कि वह नेताजी सुभाष प्लेस स्थित केमिकल कंपनी में नौकरी करते हैं। सोमवार रात वह स्कूटी पर सवार होकर दफ्तर से घर जा रहे थे। इस दौरान उनके साथ यह वारदात हुई।

दिल्ली के सुभाष प्लेस में बदमाशों ने स्कूटी सवार युवक के पैर में मारी गोली, एक लाख रुपये लूटे

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। नेताजी सुभाष प्लेस इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने स्कूटी सवार युवक के पैर में गोली मारकर एक लाख रुपये लूट लिए। घायल की पहचान सरस्वती विहार के रितेश के रूप में हुई है। पुलिस को मौके से कारतूस के खोखे भी बरामद हुए हैं। नेताजी सुभाष प्लेस थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नेताजी सुभाष प्लेस थाना पुलिस को सोमवार रात जानकारी मिली थी कि सर्वोदय विद्यालय के पास युवक के पैर में गोली मार दी है। केमिकल कंपनी में नौकरी करते हैं रितेश पुलिस ने घायल रितेश को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया व परिवार को वारदात की जानकारी दी। रितेश ने बताया कि वह नेताजी सुभाष प्लेस स्थित केमिकल कंपनी में नौकरी करते हैं। सोमवार रात वह स्कूटी पर सवार होकर दफ्तर से घर जा रहे थे।इस दौरान बाइक पर सवार होकर दो बदमाश आए। उन्होंने रितेश को रुकवाया व बैग लूटने की कोशिश की।जब उसने विरोध किया तो पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी।इसके बाद बदमाश ने पिस्टल से दो हवाई फायर किए। रितेश जब नहीं डरा तो उसके पैर में गोली मार दी। रितेश ने बताया कि बैग में एक लाख रुपये थे। पुलिस प्रारंभिक जांच में मानकर चल रही है कि इसमें किसी जानकार का हाथ है। जिसको पता था कि रितेश दफ्तर से रुपये लेकर घर जाता है। पुलिस उस रूट पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपितों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

Edited By: Abhishek Tiwari