दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने धोखाधड़ी के 6.57 करोड़ रुपये से तेलंगाना में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले आरोपित सिद्धार्थ रेड्डी को गिरफ्तार किया है। आरोपित ने नेहरू प्लेस की एक कंपनी को लौह अयस्क आपूर्ति करने का झांसा देकर कंपनी मालिक से एडवांस के तौर पर पैसे प्राप्त कर लिया था। बाद में उसने लौह अयस्क आपूर्ति नहीं किया था।

कारोबारी से की 6.57 करोड़ की धोखाधड़ी, फिर तेलंगाना विधानसभा चुनाव में लगाया पैसा; गिरफ्तार

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने धोखाधड़ी के 6.57 करोड़ रुपये से तेलंगाना में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले आरोपित सिद्धार्थ रेड्डी को गिरफ्तार किया है। आरोपित ने नेहरू प्लेस की एक कंपनी को लौह अयस्क आपूर्ति करने का झांसा देकर कंपनी मालिक से एडवांस के तौर पर पैसे प्राप्त कर लिया था। बाद में उसने लौह अयस्क आपूर्ति नहीं किया था। उक्त पैसे का इस्तेमाल उसने 2014 में विधानसभा चुनाव लड़ने में खर्च कर दिया। माल न देने पर नेहरू प्लेस स्थित मेसर्स केयर प्रो बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक ने मेसर्स सिद्धार्थ इम्पेक्स के मालिक सिद्धार्थ रेड्डी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया था। 50 हजार का इनाम किया घोषित लंबे समय तक नहीं पकड़े जाने पर दिल्ली पुलिस ने उसपर 50 हजार का इनाम घोषित कर दिया था। पुलिस अधिकारी के मुताबिक मेसर्स केयर प्रो बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक ने पुलिस में शिकायत कर कहा था कि उनकी कंपनी भारत से चीन को 50,000 मीट्रिक टन लौह अयस्क निर्यात करने के लिए अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर प्राप्त किया था। इस संबंध में वह भारतीय विक्रेताओं की तलाश कर रहे थे जो उन्हें लौह अयस्क प्रदान कर सकें। सिद्धार्थ रेड्डी ने दिल्ली का दौरा कर शिकायतकर्ता को आश्वासन दिया कि वह उन्हें ऑर्डर के अनुरूप लौह अयस्क की आपूर्ति करेगा। जिसके बाद दोनों के बीच क्रेता-विक्रेता अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। बाद में उसने शिकायतकर्ता से पैसे लेकर उन्हें लौह अयस्क की आपूर्ति नहीं की।

Edited By: Geetarjun