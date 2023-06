Delhi Politics: केजरीवाल की कैबिनेट में होगा बड़ा फेरबदल, मंत्रिमंडल विस्तार को एलजी ने दी मंजूरी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी कैबिनेट में एक बार फिर फरेबदल करना चाहते है। इसके लिए केजरीवाल ने एलजी की मंजूरी मांगी थी जिसके बाद एलजी ने भी फेरबदल को लेकर हरी झंडी दिखा दी है। जानकारी के मुताबिक एलजी के पास मंत्रिमंडल में फेरबदल की फाइल चार दिनों से लंबित थी। एलजी ने चार दिन बाद इस मामले पर मुहर लगाई है।

केजरीवाल की कैबिनेट में बड़ा फेरबदल होने वाला है। (जागरण- ग्राफिक्स)

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी कैबिनेट में एक बार फिर फरेबदल करना चाहते है। इसके लिए केजरीवाल ने एलजी की मंजूरी मांगी थी, जिसके बाद एलजी ने भी फेरबदल को लेकर हरी झंडी दिखा दी है। जानकारी के मुताबिक, एलजी के पास मंत्रिमंडल में फेरबदल की फाइल चार दिनों से लंबित थी। एलजी ने चार दिन बाद इस मामले पर मुहर लगाई है। कुछ दिन पहले ही हुआ था विस्तार मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र सिंह के जेल जाने के बाद केजरीवाल के मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हुआ था। आतिशी को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वहीं, सौरभ भारद्वाज को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। इसके बाद एक बार फिर केजरीवाल अपनी कैबिनेट का विस्तार करना चाह रहे हैं।

Edited By: Abhi Malviya