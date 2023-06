लुटियंस दिल्ली की औरंगजेब लेन का नाम बदलकर हुआ APJ अब्दुल कलाम लेन, NDMC ने बैठक में लिया फैसला

लुटियंस दिल्ली में औरंगजेब लेन का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम लेन कर दिया है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी NDMC) ने बुधवार को अपने सदस्यों के साथ बैठक में नाम बदलने का प्रस्ताव पास कर दिया। पहले पहले सिर्फ रोड का नाम बदला था लेकिन अब लेन का नाम भी बदल दिया है। 2015 में औरंगजेब रोड का नाम बदलकर डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम रोड कर दिया था।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। लुटियंस दिल्ली में औरंगजेब लेन का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम लेन कर दिया गया है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी, NDMC) ने बुधवार को अपने सदस्यों के साथ बैठक में नाम बदलने का प्रस्ताव पास कर दिया। पहले पहले सिर्फ रोड का नाम बदला था, लेकिन अब लेन का नाम भी बदल दिया है। एनडीएमसी ने अगस्त 2015 में औरंगजेब रोड का नाम बदलकर डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम रोड कर दिया था। औरंगजेब लेन अब्दुल कलाम रोड को पृथ्वी राज रोड से जोड़ती है। एनडीएमसी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) द्वितीय अधिनियम, 2011 की वैधता के विस्तार पर भी अपनी सहमति दे दी है। लोगों की भावनाओं के सम्मान के लिए बदला नाम एनडीएमसी के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने बताया कि परिषद ने औरंगजेब लेन का नाम बदलकर डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम लेन करने को मंजूरी दे दी है। लोगों की भावनाओं का सम्मान करने के लिए, हमारे समय के महान पुरुषों और महिलाओं को पहचानने और सम्मान देने की आवश्यकता, अतीत में सड़कों/सड़कों/संस्थाओं का नाम बदला गया है। सीवर लाइनों की सफाई के लिए 25 करोड़ की मंजूरी परिषद ने बड़ी सीवर लाइनों से गाद निकालने और पुनर्वास के कार्य के लिए लगभग 25 करोड़ रुपये के व्यय को भी मंजूरी दे दी। उपाध्याय ने कहा कि एनडीएमसी क्षेत्र की सीवरेज प्रणाली 80 साल से अधिक पुरानी है, इसका उपयोगी जीवन समाप्त हो चुका है और ये वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह अपर्याप्त हैं।

