Lok Sabha Elections 2024 प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी दीपक बाबरिया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हित में चल रही गठबंधन की संभावनाओं के मद्देनजर अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा बेशक अभी तक कांग्रेस दिल्ली की सभी सातों सीटों पर चुनाव लड़ती आई है लेकिन इस बार ये स्थिति बरकरार रहेगी या नहीं कहना मुश्किल है।

Lok Sabha Elections 2024: दिल्ली में कांग्रेस कितनी सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी, अभी तय नहीं

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) में कांग्रेस दिल्ली से कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, अभी तय नहीं है। संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी गठबंधन की राह पर चल सकती है। प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा है कि तस्वीर साफ होने में अभी कुछ वक्त लगेगा। शनिवार को ही बाबरिया पहली बार प्रदेश पार्टी कार्यालय में पहली बैठक लेने आए थे। इस दौरान उन्होंने जनता के बीच पार्टी नेताओं से सक्रियता बढ़ाने व पार्टी छोड़ने वाले नेताओं से वापसी की अपील करने के साथ साथ केंद्र एवं राज्य सरकार के खिलाफ मुखर होने की बात भी कही थी। रविवार को जब उनसे लोकसभा चुनाव के संदर्भ में बात की गई तो उन्होंने कहा, बेशक अभी तक कांग्रेस दिल्ली की सभी सातों सीटों पर चुनाव लड़ती आई है, लेकिन इस बार ये स्थिति बरकरार रहेगी या नहीं, कहना मुश्किल है। दिल्ली में भी चुनावी गठबंधन कर सकती है कांग्रेस राष्ट्रीय हित में पार्टी नेतृत्व विभिन्न स्तरों पर गठबंधन की चर्चा कर रहा है। इन चर्चाओं के बीच दिल्ली को लेकर भी अभी कुछ तय नहीं है। आने वाले समय में ही तस्वीर साफ हो पाएगी। बाबरिया के इस बयान से स्पष्ट संकेत है कि अबकी बार लोकसभा चुनाव में दिल्ली में भी कांग्रेस चुनावी गठबंधन कर सकती है। गठबंधन किसके साथ और किस अनुपात में होगा, यह भविष्य में ही पता चल पाएगा। इस आशय की कोशिश 2019 के लोकसभ चुनाव में भी हुई थीं, लेकिन सिरे नहीं चढ़ पाई थीं। इस बार फिर से इस दिशा में चर्चा भले शुरू हो गई है, किंतु प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं में बहुत मतभेद भी हैं।

