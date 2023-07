Delhi: नाबालिग बेटियों से दुष्कर्म करने वाले पिता को हुई उम्र कैद, दोनों को मुआवजा देने का कोर्ट ने दिया आदेश

दो नाबालिग बेटियों से दुष्कर्म करने वाले पिता को रोहिणी कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। चार वर्ष तक चली सुनवाई के बाद रोहिणी कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुनाया। 29 मई को अतिरिक्त जिला न्यायधीश विरेंद्र कुमार खर्टा की कोर्ट ने बच्चियों के पिता को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने दोनों बहनों को 12 लाख 75 हजार रुपये मुआवजा देने के आदेश डीएलएसए को दिए हैं।

बाहरी दिल्ली, जागरण संवाददाता। दो नाबालिग बेटियों से दुष्कर्म करने वाले पिता को रोहिणी कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। चार वर्ष तक चली सुनवाई के बाद रोहिणी कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुनाया। 29 मई को अतिरिक्त जिला न्यायधीश विरेंद्र कुमार खर्टा की कोर्ट ने बच्चियों के पिता को दोषी करार दिया था। इस मामले की पैरवी कर रही लोक अभियोजक गरिमा गुप्ता ने बताया कि नरेला इलाके में दो नाबालिग बेटियों से दुष्कर्म के मामले में अतिरिक्त जिला न्यायधीश विरेंद्र कुमार खर्टा की कोर्ट ने आरोपित को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 12 लाख 75 हजार का मिलेगा मुआवजा कोर्ट ने दोनों बहनों को 12 लाख 75 हजार रुपये मुआवजा देने के आदेश डीएलएसए को दिए हैं। नरेला इलाके में दो नाबालिग लड़कियां माता-पिता के साथ रहती थी। मां की मौत होने के बाद पिता उनकी देखभाल करता था। वर्ष 2019 में नरेला थाना पुलिस को दी शिकायत में नाबालिगों ने बताया था कि उनका पिता उनसे दुष्कर्म करता है।इसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर पिता को गिरफ्तार कर लिया था। 29 मई को उन्हें इस मामले में दोषी करार दिया था।

