'बहुत दुखी हूं', दिल्ली के कोचिंग सेंटर में तीन स्टूडेंट्स की मौत पर आई LG सक्सेना की प्रतिक्रिया

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में तीन छात्रों की डूबने से मौत होने की घटना पर एलजी वीके सक्सेना की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा, "मैं एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने के कारण सिविल सेवा के 3 अभ्यर्थियों की और पानी भरने के कारण करंट लगने से एक अन्य छात्र की मौत से बहुत दुखी हूं। देश की राजधानी में ऐसा होना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य है।"

I am deeply anguished by the death of 3 Civil Services aspirants due to water logging in the basement of a coaching centre and that of another student due to water logging related electrocution. That this should happen in the Capital of India is most unfortunate & unacceptable.