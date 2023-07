उत्तरी जिले के वजीराबाद से बुराड़ी इलाके तक यमुना किनारे तेंदुआ दिखने का दावा किया जा रहा है। इस संबंध में एक वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित हो रही है। प्रसारित वीडियो के माध्यम से कहा जा रहा है कि दिल्ली के वजीराबाद और बुराड़ी के कई इलाकों में एक तेंदुआ लगातार देखा जा रहा है। तेंदुआ दिखने के बाद से लोगों में इसको लेकर काफी डर का माहौल है।

दिल्ली के बुराड़ी में तेंदुआ दिखने का दावा, लोगों में दहशत का माहौल

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। उत्तरी जिले के वजीराबाद से बुराड़ी इलाके तक यमुना किनारे तेंदुआ दिखने का दावा किया जा रहा है। इस संबंध में एक वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित हो रही है। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो के माध्यम से कहा जा रहा है कि दिल्ली के वजीराबाद और बुराड़ी के कई इलाकों में एक तेंदुआ लगातार देखा जा रहा है। तेंदुआ दिखने के बाद से लोगों में इसको लेकर काफी डर का माहौल है। वहीं अभी तक उक्त वीडियो की आधिकारिक पुष्टी नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में तेंदुआ होने का वीडियो तो उन्होंने देखा है, लेकिन अभीतक तेंदुआ दिखा नहीं है। इसके साथ ही कुछ लोगों ने कहा कि इससे पहले भी कई जानवरों के वीडियो इसी तरह से इंटरनेट पर प्रसारित हुए थे। प्रसारित वीडियो वजीराबाद के हनुमान चौक का बताया जा रहा है। जिसमें यमुना खादर इलाके के पेड़ के नीचे एक तेंदुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले में पुलिस को दिन के समय पीसीआर कॉल की गई। जांच करने पर पता चला कि जिसने पीसीआर कॉल की थी उसने एक मोबाइल पर तेंदुआ दिखने का वीडियो देखा था। मामले में फिलहाल प्रसारित वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है।

Edited By: Abhishek Tiwari