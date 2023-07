दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में बुधवार को नौकरी के बदले जमीन के स्कैम के मामले में सुनवाई हुई है। इस मामले आरोप तय करने को लेकर कोर्ट में बहस हुई है। इस मामले पर अगली सुनवाई में भी बहस जारी रहेगी। अगली सुनवाई 15 जुलाई को निर्धारित की गई है। कुछ दिन पहले ही सीबीआई ने मामले पर आरोपपत्र दाखिल किया था।

आरोपितों की तरफ से सारे आरोपों को नकार दिया गया। (फोटो- जागरण)

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। राउज एवेन्यू कोर्ट में बुधवार को नौकरी केे बदले जमीन के मामले में सुनवाई हुई। इस मामले में आरोप तय करने को लेकर बहस शुरू हो गई है। सीबीआई की विशेष न्यायाधीश गोयल की कोर्ट में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके स्वजनों सहित अन्य आरोपितों पर आरोप तय करने को लेकर बहस हुई। नकार दिए गए सभी आरोप आरोपितों की तरफ से सारे आरोपों को नकार दिया गया। कोर्ट में बहस रिकॉर्ड पर ली गई। आरोपों पर बहस के चलते अभी किसी आरोपित को कोर्ट में पेश होने के निर्देश नहीं दिए गए हैं। अब मामले में अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी। अगली सुनवाई में भी जारी रहेगी बहस नौकरी के बदले जमीन देने के मामले में सीबीआई ने हाल ही में दूसरा आरोपपत्र दाखिल किया था। इस आरोपपत्र में लालू प्रसाद यादव के अलावा उनकेे बेटे बिहार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का भी नाम शामिल किया गया है। इसी मामले में आरोपितों पर आरोप तय करने के लेकर बहस हुई। अगली सुनवाई में भी बहस जारी रहेगी।

Edited By: Abhi Malviya