चेन्नई जाने वाली इंडिगो फ्लाइट की दिल्ली एयरपोर्ट में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग, सभी यात्री सुरक्षित

नई दिल्ली, एजेंसी। इंडिगो की दिल्ली-चेन्नई फ्लाइट (6E-2789) को उड़ान भरने के एक घंटे के भीतर राष्ट्रीय राजधानी स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लौटना पड़ा।

बता दें कि इंडिगो की एक उड़ान ने शनिवार यानी 10 जून की रात 9:46 बजे दिल्ली हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। इसके लगभग एक घंटे के बाद इंजन में खराबी आने के कारण फ्लाइट की वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर आपातकालीन लैंडिंग कराई गई।

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के मुताबिक, इस दौरान फ्लाइट में 230 से अधिक यात्री मौजूद थे। इसमें किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है।

खबर अपडेट की जा रही है...

