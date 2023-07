Delhi: ITO बैराज के बंद फाटक खोलने पहुंची नौसेना की टीम, गाद होने से सेना को आ रही दिक्कत

आईटीओ ब्रिज बैराज के सभी फाटक नहीं खुलने से यमुना के बहाव में बाधा आ रही है। समस्या दूर करने के लिए शनिवार को मुंबई से नौसेना की टीम दिल्ली पहुंची। रविवार को इनकी मदद से चार बंद फाटकों को खोलने की कोशिश होगी। आईटीओ ब्रिज बैराज पर 32 फाटक हैं जिनमें से पांच पिछले कई दशकों से नहीं खुले थे।

ITO बैराज के बंद फाटक खोलने पहुंची नौसेना की टीम।

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। आईटीओ ब्रिज बैराज के सभी फाटक नहीं खुलने से यमुना के बहाव में बाधा आ रही है। समस्या दूर करने के लिए शनिवार को मुंबई से नौसेना की टीम दिल्ली पहुंची। रविवार को इनकी मदद से चार बंद फाटकों को खोलने की कोशिश होगी। आईटीओ ब्रिज बैराज पर 32 फाटक हैं, जिनमें से पांच पिछले कई दशकों से नहीं खुले थे। इससे ओखला की तरफ पानी का बहाव सही तरह से नहीं हो रहा है। बीते दो दिनों से इसे खोलने की कोशिश हो रही है। सेना की मदद से शुक्रवार रात एक फाटक को खोला गया है। #WATCH | After flood-like situation prevails in Delhi, Indian Naval diving team carries out desilting work at Yamuna Barrage, ITO. pic.twitter.com/hgitmoegSi July 15, 2023 शनिवार को शेष चार फाटक खोलने की कोशिश जारी रही, लेकिन सफलता नहीं मिली है। जल मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट कर कहा कि मुंबई से नौसेना की टीम दिल्ली पहुंच गई है। गोताखोर भी बुलाए गए हैं। रविवार को सभी फाटक खोल दिए जाने की उम्मीद है। भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स कर्नल तेजिंदर सिंह ने बताया कि मैं और मेरी टीम यहां आए और प्रारंभिक मूल्यांकन किया और अपने संसाधन जुटाए। स्थिति का विश्लेषण करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि एक बंड की आवश्यकता है हमने अपने संसाधन जुटाए और शुरुआती बांध का निर्माण शुरू किया जिसमें लगभग 8-9 घंटे लगे। यह बांध यमुना नदी को शहर में प्रवेश करने से रोक रहा है। भारतीय नौसेना गोताखोरी टीम के कैप्टन संजय कादियान ने कहा कि हमें जानकारी मिली कि यहां 5 गेट नहीं खुल रहे हैं। हमसे गेट काटने को कहा गया। मैं अपने साथ 6 गोताखोर लाया। आकलन करने पर पता चला कि यहां गाद भरने से दिक्कत हो रही है। सबसे ज्यादा गाद वाला पहला गेट कल शाम को खोला गया था। अब हम गेट नंबर 2 को खोलने की कोशिश कर रहे हैं।

Edited By: Geetarjun