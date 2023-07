Delhi: WHO बिल्डिंग के पास खराब हुए नाले के रेगुलेटर को ठीक करने का काम 80% पूरा, भारतीय सेना ने संभाला मोर्चा

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। रिंग रोड पर डब्ल्यूएचओ बिल्डिंग (WHO Building) के पास ड्रेन (नाला) नंबर-12 के रेगुलेटर में आई खराबी से यमुना नदी का पानी शहर में आईटीओ के विकास मार्ग पर पीडब्ल्यूडी मुख्यालय तक पहुंच गया। शहर में आ रहे पानी को रोकने के लिए बृहस्पतिवार रात से कोशिश जारी थी, दिल्ली सरकार ने एनडीआरएफ और भारतीय सेना के अभियंताओं की मदद से बांध बनाने का काम शुक्रवार मध्य रात तक 80 प्रतिशत तक पूरा कर लिया।

#WATCH | Indian Army has completed around 80% of the restoration of Bund at the I&FC regulator near the WHO Building. The rest will be completed tonight, they added. The restoration of the collapsed regulator will start thereafter. Delhi LG is still present on the site,… pic.twitter.com/ij4c2tiMGr