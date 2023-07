दिल्ली में लगातार बारिश से टाइफाइड और गले में संक्रमण के मरीजों में तीन गुना उछाल, सीवर ओवरफ्लो बना बड़ वजह

राजधानी दिल्ली तीन दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण टाइफाइड के मरीज भी बड़ रहे हैं। लोगों में टाइफाइड और गले में संक्रमण के मामलों में बढ़ोत्तरी हुई है। सबसे ज्यादा इसके लक्षण बुजुर्गं और किशोरों में देखने को मिल रहे हैं। डॉक्टरों ने भविष्यवाणी की है कि यह उछाल अगले दो से तीन सप्ताह तक रह सकता है।

नई दिल्ली, पीटीआई। राजधानी दिल्ली तीन दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण टाइफाइड के मरीज भी बड़ रहे हैं। लोगों में टाइफाइड और गले में संक्रमण के मामलों में बढ़ोत्तरी हुई है। सबसे ज्यादा इसके लक्षण बुजुर्गं और किशोरों में देखने को मिल रहे हैं। डॉक्टरों ने भविष्यवाणी की है कि यह उछाल अगले दो से तीन सप्ताह तक रह सकता है। आंतरिक चिकित्सा विशेषज्ञ और सीके बिड़ला अस्पताल के निदेशक डॉ. राजीव गुप्ता के अनुसार, ऊपरी श्वसन संक्रमण के साथ-साथ टाइफाइड और पीलिया से परेशान रोगियों में तेजी से वृद्धि हुई है। उनके मुताबिक मरीजों की संख्या तीन गुना बढ़ गई है और ज्यादातर बच्चे और बुजुर्ग प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीवेज का ओवरफ्लो होना चिंता का सबसे बड़ा विषय है। सरकार को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि बारिश के दौरान पानी अधिक प्रदूषित हो रहा है। दिल्ली में रविवार सुबह साढ़े 8 बजे तक पिछले 24 गंटे में 153 मिमी बारिश की गई, जो 1982 के बाद से जुलाई में एक दिन में सबसे अधिक थी। इसके बाद सोमवार सुबह साढ़े 8 बजे तक 107 मिमी तक बारिश दर्ज की गई। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के प्रमुख सलाहकार अनुकल्प प्रकाश ने बताया कि पीने का पानी आंत के संक्रमण का एक प्रमुख स्रोत है और हेपेटाइटिस ए और ई का एकमात्र कारण है। जिस आयु वर्ग में इस तरह की मौसमी बीमारियों का खतरा अधिक होता है। उनमें 15 से 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और अन्य वरिष्ठ नागरिक और 55 से 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग मरीज होते हैं क्योंकि इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अन्य आयु समूहों की तुलना में थोड़ी कम होती है। इसके अलावा, लोग जो लोग मधुमेह से पीड़ित हैं, उच्च रक्तचाप से ग्रस्त हैं और हृदय संबंधी बीमारियों से पीड़ित हैं, उन्हें ऐसी बीमारियों का खतरा रहता है।'

