चिंताजनक: IIT दिल्ली में फोर्थ ईयर के छात्र ने किया सुसाइड, उदयगिरि हॉस्टल में मिला शव

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से एक चिंताजनक खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक, आईआईटी दिल्ली के चौथे वर्ष के छात्र ने अपने हॉस्टल में आत्महत्या कर ली। उसका शव उदयगिरि छात्रावास में मिला है। सूचना पर मौके पर पहुंची किशनगढ़ थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। अभी तक छात्र के सुसाइड करने की बात सामने आ रही है, लेकिन उसने ऐसा कदम क्यों उठाया, इस बात की जांच की जा रही है।

Edited By: Abhishek Tiwari