IIT Delhi Campus in Abu Dhabi: अब देश के बाहर भी खुलेगा IIT, अबू धाबी में नए कैंपस के लिए MoU हुआ साइन

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और अबूधाबी के शिक्षा विभाग ने शनिवार को खाड़ी देश में आईआईटी दिल्ली परिसर की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है। बता दें कि आईआईटी दिल्ली के पूर्व डीन शिक्षाविद को आईआईटी अबू धाबी का समन्वयक बनाया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट कर कहा अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली परिसर की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन साइन हुआ है।

आईआईटी दिल्ली के पूर्व डीन शिक्षाविद को आईआईटी अबू धाबी का समन्वयक बनाया गया है। (फाइल फोटो)

नई दिल्ली, जेएनएन। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और अबूधाबी के शिक्षा विभाग ने शनिवार को खाड़ी देश में आईआईटी दिल्ली परिसर की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है। फिलहाल पीएम मोदी यूएई के दौरे पर है। बता दें कि आईआईटी दिल्ली के पूर्व डीन शिक्षाविद को आईआईटी अबू धाबी का समन्वयक बनाया गया है। मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया ट्वीट केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट कर कहा, ''अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली परिसर की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन साइन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण में एक नया अध्याय लिखा है।'' शिक्षा मंत्री ने आगे लिखा, ''संयुक्त अरब अमीरात में आईआईटी दिल्ली परिसर भारत और संयुक्त अरब अमीरात की दोस्ती का एक उदाहरण होगा।''

