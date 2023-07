IGI एयरपोर्ट पर 13 जुलाई से शुरू होंगे एलिवेटेड टैक्सी-वे और चौथा रनवे, समय और ईंधन की होगी बचत, जानें डिटेल

बताया जा रहा है कि दिल्ली के आईजीआई से रोजाना संचालित होने वाले 2000 विमानों में से करीब 300 विमानों द्वारा टैक्सी-वे का इस्तेमाल किया जाएगा। यह संख्या अपने आप में काफी बड़ी है। इस तरह एलिवेटेड टैक्सी-वे के माध्यम से समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। यही नहीं इससे कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी जो बड़ी उपलब्धि होगी।

आईजीआई एयपोर्ट पर 13 जुलाई से होगी एलिवेटेड टैक्सी-वे की शुरुआत। जागरण

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 13 जुलाई से एलिवेटेड टैक्सी-वे और चौथे रनवे की शुरुआत हो जाएगी। इसके शुरू होते ही एलिवेटेड टैक्सी-वे से टर्मिनल 3 और टर्मिनल 1 के बीच विमानों की आवाजाही में समय की बचत होगी। बताया जा रहा है कि आईजीआई से रोजाना संचालित होने वाले 2000 विमानों में से करीब 300 विमानों द्वारा टैक्सी-वे का इस्तेमाल किया जाएगा। यह संख्या अपने आप में काफी बड़ी है। इस तरह एलिवेटेड टैक्सी-वे के माध्यम से समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। यही नहीं इससे कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी जो बड़ी उपलब्धि होगी।

Edited By: Pooja Tripathi