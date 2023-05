ICSE, ISC Result 2023 Live: आज दोपहर को घोषित होगा 10वीं और 12वीं का परिणाम, यहां देखें रिजल्ट

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, CISCE रविवार 14 मई को ICSE, ISC बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट 2023 घोषित करेगा। CISCE कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित होने पर सभी परीक्षार्थियों द्वारा CISCE की आधिकारिक साइट cisce.org और परिणामों पर चेक किया जा सकता है। results.cisce.org।

10वीं कक्षा की परीक्षा 27 फरवरी 2023 को शुरू हुई और 29 मार्च, 2023 को खत्म हुईं थी, जबकि 12वीं की परीक्षा 13 फरवरी 2023 से शुरू हुईं थीं और 31 मार्च को खत्म हुई थी। इस साल 10वीं, 12वीं कक्षा के लिए लगभग 2.5 लाख छात्राएं सीआईएससीई परीक्षा में शामिल हुए हैं। इस बार प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया।

