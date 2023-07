Delhi: पत्नी से अवैध संबंध के शक में युवक के सिर पर मारा हथौड़ा, जिंदा को मरा समझ लगाने जा रहा था ठिकाने

पत्नी से अवैध संबंध के संदेह में शख्स ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई की जब उसे लगा कि युवक अब मर चुका है तब उसने उसे ठिकाने लगाने के इरादे से कार की पिछली सीट के नीचे किसी तरह लिटाया और नाले में फेंकने जा रहा था। रास्ते में एक जगह कुछ लोगों की नजर खून से लथपथ युवक पर पड़ी जिसके बाद पूरा भेद सामने आ गया।

पत्नी से अवैध संबंध के संदेह में युवक के सिर पर मारा हथौड़ा।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। पत्नी से अवैध संबंध के संदेह में शख्स ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई की, जब उसे लगा कि युवक अब मर चुका है तब उसने उसे ठिकाने लगाने के इरादे से कार की पिछली सीट के नीचे किसी तरह लिटाया और नाले में फेंकने जा रहा था। रास्ते में एक जगह कुछ लोगों की नजर खून से लथपथ युवक पर पड़ी, जिसके बाद पूरा भेद सामने आ गया। लोगों ने आरोपी को पकड़ा और मामले से पुलिस को अवगत कराया। बिंदापुर थाना पुलिस ने हत्या की प्रयास की धारा में प्राथमिकी कर साहिल नामक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है। कार की टक्कर से खुला भेद इस मामले में शिकायतकर्ता अमित ढाबा चलाते हैं। देर रात अमित जब अपने ढाबे पर थे, तब इनके भाई ने ढाबे के सामने अपनी कार खड़ी कर दी। कार खड़ी करने के कुछ देर बाद एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने अमित के भाई की कार को पीछे से टक्कर मार दी। इसके पहले स्विफ्ट कार को चालक मौके से बैक कर भगा ले जाता, वहां मौजूद लोग उस कार के आगे पहुंच गए। शोर-शराबे के बीच अमित ने स्विफ्ट कार की खिड़की के शीशे से कार के अंदर का दृश्य देखना चाहा। चेहरा पॉलिथीन से ढका उन्होंने देखा कि कार की पिछली सीट के नीचे एक शख्स लहुलूहान अवस्था में पड़ा है। इस शख्स के चेहरे को काले रंग की पॉलिथीन से ढक दिया गया था। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने स्विफ्ट कार चालक को काबू किया। चल रहीं थी सांसे लोगों ने बेसुध पड़े शख्स के चेहरे से पॉलिथीन हटाया और देखा कि उसके सिर पर जख्म हैं। लोगों ने पाया कि घायल शख्स की सांसें चल रही हैं। मामले से पुलिस को अवगत कराया गया। पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। यहां चिकित्सकों ने युवक की हालत गंभीर बताई। पूछताछ में कहा कि हथौड़े से सिर पर किया वार उधर आरोपित साहिल ने पुलिस को बताया कि उसने युवक पर हथौड़े से वार किया था। उसने पुलिस को वह हथौड़ा भी दिखाया जिससे सिर पर वार किया गया था। यह हथौड़ा खून से सना था। साहिल ने पुलिस को बताया कि उसे लंबे समय से संदेह था कि युवक का उसकी पत्नी से अवैध संबंध है। घटना वाले दिन उसने युवक को अपने घर बुलाया और उसके आते ही सिर पर हथौड़े से वार कर दिया। लगातार वार करने के बाद आरोपी ने बेसुध हो जाने पर युवक को पॉलिथीन में लपेट लिया।

