Delhi: पत्नी ने पति से मांगी बच्चों की स्कूल फीस, बदले में मिला तीन तलाक; मुकदमा दर्ज

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। उत्तम नगर इलाके में बच्चों की फीस जमा करने के लिए पैसे मांगने पर एक शख्स ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। आरोपित पत्नी से मारपीट करने के बाद तीन तलाक कहकर घर से चला गया। पीड़िता ने पुलिस से इस बात की शिकायत की है और पति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपित पति की तलाश शुरू कर दी है। पीड़िता (27) अपने पति और दो बच्चों के साथ उत्तम नगर में रहती हैं। पीड़िता शनिवार को उत्तम नगर थाने पहुंची, जहां उन्होंने अपने पति पर मारपीट करने और तीन तलाक कहने की शिकायत पुलिस को दी। उन्होंने बताया कि साल 2016 में मुस्लिम रीति रिवाज से उनकी शादी हुई थी। उसके बाद से वह पति के साथ उत्तम नगर में रह रही हैं। उनका पति मैकेनिक का काम करता है। उनके दो बच्चे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि उसका पति घर चलाने के लिए उन्हें पैसे नहीं देता है। पैसे मांगने पर गाली-गलौच और मारपीट करता है। बृहस्पतिवार को बच्चों के स्कूल से फीस की मांग की गई थी। उन्होंने जब अपने पति से फीस जमा करने के लिए पैसे मांगे, तो इस बात पर वह गुस्सा हो गए और उनके साथ मारपीट करने लगे। फिर तीन तलाक बोलकर अपना सामान लेकर घर से चले गए। शिकायत के बाद पुलिस महिला का मेडिकल करवाना चाहती थी, लेकिन महिला ने मेडिकल करवाने से मना कर दिया। पुलिस ने महिला के बयान पर उसके पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

